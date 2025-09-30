Výpovědí předposledního obžalovaného, vedoucího právního oddělení pražského dopravního podniku Dalibora Kučery, pokračovalo u Obvodního soudu pro Prahu 9 projednávání kauzy Dozimetr. Za zapojení do zločinného spolčení, které mělo vyvádět peníze z dopravního podniku, mu žalobce Adam Borgula navrhuje dva roky vězení a peněžitý trest. Jako většina ostatních obžalovaných ale Kučera vinu popřel.
Borgula skupinu v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem viní z toho, že se s pomocí některých vybraných manažerů dopravního podniku – ale také někdejšího pražského radního za STAN Petra Hlubučka – pokoušeli ovlivňovat výběrová řízení v pražském podniku. A také že od podnikatelů, kteří měli o zakázky zájem či nechtěli naopak přijít o ty dříve získané, vybírali výpalné.
