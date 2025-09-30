Ministerstvo obrany nakoupí modulární bojové komplety v hodnotě až 7,5 miliardy korun včetně DPH. Zakázku schválilo minulý týden kolegium ministryně obrany, informoval úřad v tiskové zprávě. Rámcovou dohodu na roky 2025 až 2029 by mělo ministerstvo se státním podnikem Vojenský technický ústav (VTÚ) uzavřít do konce října. Dodání prvních kompletů a systémů se předpokládá do konce roku 2026.
Modulární bojové komplety dostanou vojáci ze 7. brigádního úkolového uskupení a další jednotky pozemních sil. „Poskytují vojákům komplexní výbavu zahrnující spojovací systémy, senzory, drony a další elektroniku, které v boji umožňují získat přehled o situaci, a to včetně polohy protivníka, cílů a dalších klíčových informací,“ uvedlo ministerstvo. Díky těmto datům může podle něj voják efektivně reagovat na nepřátelskou činnost. „Propojení s velitelskými systémy a prvky protivzdušné obrany navíc umožňuje koordinovanou obranu, například při likvidaci dronů,“ dodalo.
Česká armáda dostane díky programu F-35 nástroj, kterým si bude moci modelovat spolupráci zbraní i jednotek
Rámcová dohoda umožní podle obrany nakupovat komplety postupně a současně vhodně plánovat objednávky podle aktuálních potřeb armády. „Dodávky budou realizovány ve spolupráci se státním podnikem VTÚ formou takzvané vertikální spolupráce. Tento postup představuje efektivní přístup, jelikož umožňuje využít vlastní kapacity, ušetřit náklady, flexibilněji řešit technické požadavky a zkrátit administrativní proces,“ sdělilo ministerstvo. Zakázka podle něj navazuje na zkušenosti VTÚ s podobnými projekty.
„Modulární bojové komplety jsou klíčovým prvkem pro přehled vojáků v terénu. Díky nim dochází ke zvýšení takzvaného situačního povědomí a rozšíření průzkumných možností prostřednictvím bezpilotních prostředků a senzorů,“ uvedla k nákupu ministryně obrany Jana Černochová (ODS). V praxi to podle ministerstva znamená, že vojáci mohou rychleji rozhodovat díky okamžitému přístupu k datům
„Součástí je i integrace souprav do jednotného systému velení a řízení armády od sesednutého vojáka přes pořizované nové bojové prostředky (například vozidly CV90) až na místa velení včetně přípravy prostředí pro integraci bezosádkových pozemních vozidel a leteckých systémů,“ dodal ředitel sekce komunikačních a informačních systémů české armády Petr Šnajdárek.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist