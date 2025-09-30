Je rok 2029, Rusko zvládlo po skončení války na Ukrajině doplnit zásoby svých zbraní a vojenské techniky překvapivě rychle. Výroba nových tanků, letadel nebo bojových vozidel pěchoty výrazně převyšuje předválečné objemy. A Spojené státy mezitím z Evropy stáhly zhruba třetinu svých jednotek. V květnu, na výročí konce druhé světové války, došlo v Lotyšsku k nepokojům mezi tamními nacionalisty a zástupci ruské menšiny napojenými na Moskvu. Kreml Lotyšsko obvinil z útlaku etnických Rusů a z podpory fašistických skupin. A ke společné hranici přesunul několik tisíc vojáků. Co mají Rusové v úmyslu? A jak zareaguje Severoatlantická aliance a Evropská unie a v jejich rámci Česko?

Takto začíná první díl podcastové série Wargame: Česko. Série, která bude kompletně zveřejněna tento týden, se inspirovala stejnojmenným podcastovým projektem, který letos sklidil velký úspěch ve Velké Británii. V obou případech jde o fiktivní scénář, který ale vychází z předpokladů, které jednoho dne mohou nastat. Některé události, které Wargame: Česko zobrazuje, se mezitím skutečně staly. Jde například o vyslání ruských dronů nad území států NATO nebo zatím nejasné okolnosti zranění klíčového generála české armády.

Cílem projektu je upozornit občany prostřednictvím autentické simulace na složitost krizového rozhodování státu. A na to, že bezpečnost Česka a jeho okolí není za současné situace ve světě rozhodně samozřejmostí. Celá podcastová série bude k dispozici zdarma.

Zbývá vám ještě 50 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se Česko postaví k lotyšské žádosti o vyslání vojáků.
  • Proč se Američanům zdá, že Evropané situaci zbytečně dramatizují.
  • K jakým dalším incidentům dojde.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.