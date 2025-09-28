Už za tři měsíce začnou v Česku platit podstatně výhodnější pravidla pro zaměstnanecké akcie, po kterých zejména start-upy řadu let volaly. Pracovníci budou takzvané kvalifikované zaměstnanecké opce od ledna příštího roku danit až ve chvíli, kdy podíl či akcii prodají, a z částky nebudou odvádět sociální a zdravotní pojištění.

V jedné věci je však u nově nastavených zaměstnaneckých akcií stále otazník. Zákon, který druhý zářijový týden definitivně schválila Poslanecká sněmovna, totiž jasně neurčuje, jakým způsobem mají firmy postupovat při stanovení vlastní hodnoty. Z té přitom bude vycházet i cena akcie či podílu. Na nastavení pravidel se nicméně už pracuje.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké kroky dělá startupový byznys k tomu, aby se otázky kolem způsobu ohodnocení firem vyjasnily.
  • Jak reaguje ministerstvo financí.
  • Proč je důležité valuaci podniků jasně nastavit.
  • Jak k problému přistupují v zahraničí.
  • V čem se od ledna změní nastavení zaměstnaneckých akcií.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.