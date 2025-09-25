Česko se připravuje na éru umělé inteligence. Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo návrh zákona, který má zajistit, aby se evropské nařízení o umělé inteligenci, známé jako AI Act, začalo prakticky uplatňovat v českém prostředí. Platit má od srpna příštího roku. Návrh zákona vymezuje povinnosti jednotlivých poskytovatelů a provozovatelů systémů umělé inteligence, zároveň přesně určuje, které instituce budou vykonávat dohled. Kromě toho zavádí i nový nástroj, testovací prostředí pro firmy známé jako regulační sandbox.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo bude dohlížet na využívání umělé inteligence.
  • K čemu je sandbox.
  • Na kolik vyjdou nové povinnosti.
  • Jak to vidí experti.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se