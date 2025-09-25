Česko se připravuje na éru umělé inteligence. Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo návrh zákona, který má zajistit, aby se evropské nařízení o umělé inteligenci, známé jako AI Act, začalo prakticky uplatňovat v českém prostředí. Platit má od srpna příštího roku. Návrh zákona vymezuje povinnosti jednotlivých poskytovatelů a provozovatelů systémů umělé inteligence, zároveň přesně určuje, které instituce budou vykonávat dohled. Kromě toho zavádí i nový nástroj, testovací prostředí pro firmy známé jako regulační sandbox.
Co se dočtete dál
- Kdo bude dohlížet na využívání umělé inteligence.
- K čemu je sandbox.
- Na kolik vyjdou nové povinnosti.
- Jak to vidí experti.
