Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se opět komplikuje dostavba Pražského okruhu. Nejvyšší správní soud (NSS) totiž tento týden vrátil Krajskému soudu v Ostravě k novému projednání žalobu proti jeho východní části mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Dvanáctikilometrový úsek, který má stát necelých 12 miliard korun, přitom ŘSD již loni v prosinci začalo stavět a chce jej mít hotový do konce roku 2027.
Verdikt zatím podle mluvčího správců dálnic Jana Rýdla na práce nemá vliv. „Pro stavbu klíčová stanoviska, tedy územní rozhodnutí a stavební povolení, jsou a zůstávají platná a pravomocná. Nemáme důvod upravovat harmonogram běžící stavby,“ uvedl Rýdl.
Co se dočtete dál
- S jakými námitkami odpůrci stavby uspěli.
- Jaký vliv to může na dostavbu okruhu mít.
