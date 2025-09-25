Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se opět komplikuje dostavba Pražského okruhu. Nejvyšší správní soud (NSS) totiž tento týden vrátil Krajskému soudu v Ostravě k novému projednání žalobu proti jeho východní části mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Dvanáctikilometrový úsek, který má stát necelých 12 miliard korun, přitom ŘSD již loni v prosinci začalo stavět a chce jej mít hotový do konce roku 2027.

Verdikt zatím podle mluvčího správců dálnic Jana Rýdla na práce nemá vliv. „Pro stavbu klíčová stanoviska, tedy územní rozhodnutí a stavební povolení, jsou a zůstávají platná a pravomocná. Nemáme důvod upravovat harmonogram běžící stavby,“ uvedl Rýdl.

