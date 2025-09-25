Lišany na Lounsku, Vysoká u Jevíčka nedaleko Svitav a Labské Chrčice na Pardubicku. Tři vesnice, které byly v minulých volbách výraznými baštami stran, jež jsou podle většiny průzkumů největšími favority nadcházejících parlamentních voleb.

Týden před nimi se v sídlech, kde minule vítězilo hnutí ANO a SPD, zdají protivládní nálady mimořádně silné. Umírněná kritika vlády ale zní i ze vsi, kde dominovalo Spolu.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Reportáže ze tří vsí, které byly v minulých volbách baštami stran, které jsou podle průzkumů největšími favority nadcházejících parlamentních voleb.
  • Jak vidí v baštách ANO a SPD vládní kroky?
  • Co na ně říkají voliči Spolu?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.