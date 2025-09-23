Pražský městský soud přiznal někdejší první dámě Dagmar Havlové dalších 1,3 milionu korun jako odškodnění za nepravdivý bulvární článek o jejím milostném poměru. Verdikt není pravomocný. Ve sporu s vydavatelstvím Bauer Media Havlová za tuto lež už dříve vysoudila 1,2 milionu korun. Soudce Filip Liška označil celkovou přiznanou částku za mimořádně vysoké zadostiučinění, které nemá v české judikatuře obdoby. Justice se žalobou Havlové zabývá již 13 let, herečka žádá celkem čtyři miliony korun.
Spor se znovu otevřel poté, co dali ústavní soudci Havlové šanci na vyšší odškodnění. „Soud dospěl k závěru, že adekvátním zadostiučiněním je celková částka 2,5 milionu korun,“ řekl k rozhodnutí Liška s tím, že vzal v úvahu majetkový prospěch, který nepravdivý článek přinesl vydavateli. Přiznaná částka podle soudce zisk vydavatelství značně převyšuje.
„Můj klient samozřejmě zpětně lituje, že ten článek vyšel. Kdyby to mohl vzít zpátky, tak by to udělal,“ konstatoval Jiří Trunečka, právní zástupce Bauer Media. Za přiměřené zadostiučinění nicméně pokládal již dříve přiznaných 1,2 milionu korun. Podle něj není pravda, že by vydavatelství na zmíněném článku nějak mimořádně vydělalo. Pokládá za nešťastné, že kvůli sporu se článek stále recykluje a připomíná, ačkoliv už nikde není dohledatelný.
Havlová odmítla vrátit miliony z odškodného za lživý článek. Nyní se jí zastal Ústavní soud
Právník Havlové František Vyskočil při aktuálním projednání věci trval na čtyřmilionovém odškodnění. „Jsem přesvědčený o tom, že v mediálním světě nemá takhle intenzivní a hanebný zásah do osobnostních práv obdoby,“ zdůraznil při minulém jednání. Poukázal na to, že roční zisk Bauer Media činil podle výroční zprávy sto milionů korun a že časopis četlo přes půl milionu lidí. Dopad článku podle něj navíc zvýšila masivně šířená televizní reklama.
Liška na strany sporu apeloval, aby už při neprodlužovaly a buď verdikt přijaly, nebo spolu uzavřely smír ohledně jiné částky. Právník Bauer Media uvedl, že byl připravený jednat o smíru, nedostal ale od Havlové žádný návrh.
Článek v časopisu Pestrý svět s titulkem „Skandální zvěsti o Dáše Havlové. Šokující nařčení – Tajné rande v lázních“ vyšel v březnu 2012. Tvrdil, že Havlová si našla milence a byla s ním v lázních také o víkendu, kdy jí zemřel manžel, tedy 18. prosince 2011. Zprávu označila za nepravdivou jak Havlová, tak muž, jehož fotografii časopis otiskl. Soudy následně konstatovaly, že údaje v článku byly absolutně nepravdivé a neověřené.
