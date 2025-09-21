Zatímco návštěvníci víkendových Dnů NATO na letišti v Mošnově stáli dlouhou frontu na možnost vyfotit se v kokpitu makety bojového letounu F-35, který si pořizuje i česká armáda, v nedaleké VIP zóně se podepisovaly dohody, které umožní Česku posunout armádu i obranný průmysl právě směrem k nejmodernějším technologiím, jejichž je americký stroj páté generace symbolem.
Trochu záhadně pro laika například vypadá smlouva, kterou podepsal výrobce F-35, americký koncern Lockheed Martin, s brněnskou VR Group. Výsledkem jejich nové spolupráce má totiž být „Multidoménové simulační centrum.“ Jde přitom o systém, který české vojáky pomůže nasměrovat k co nejlepšímu využití technologií 21. století.
Co se dočtete dál
- Co je to multidoménový koncept a proč ho armáda potřebuje.
- Jak si bude moci armáda říct, jaké drony opravdu potřebuje.
- Co dodají Američané a co připraví česká firma.
