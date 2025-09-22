Seriál Bluey o šestiletém štěněti a jeho rodině je extrémně populární, loni se stal vůbec nejsledovanějším pořadem v Americe. Své fanoušky má nejen mezi dětmi, ale i u dospělých. Deník The Times dokonce tituloval štěně Bluey jako nejznámějšího Australana na světě. Kolem animované postavičky běží byznys v hodnotě nejméně dvou miliard dolarů. A podle nového výzkumu má navíc pozitivní vliv na děti – posiluje v nich odolnost, což je vlastnost, která dnešní generaci chybí.
Co se dočtete dál
- Proč je Bluey populární i u dospělých.
- Jaké scény konkrétně vědci pochválili jako vzdělávací v odolnosti.
- Jaký byznys je na seriál navázaný.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.