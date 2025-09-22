Advokát a předseda strany PRO Jindřich Rajchl unikl loni udělenému trestu za to, že na sociálních sítích nepřímo vyhrožoval likvidací několika političkám. Odvolací kárný senát se Rajchla nakonec zastal a postihu ho zprostil, protože jeho prohřešek nedosáhl „dostatečné“ intenzity. Rajchla se ale soud nyní snaží potrestat znovu, tentokrát za jiný „přestupek.“

Není to přitom první podobný případ, kdy advokát za své nevhodné vystupování unikl původně uloženému trestu. Minulý týden – ovšem až poté, co se obrátila na soud – uspěla i břeclavská advokátka Zuzana Candigliota. Ukazuje se tak, že se stavovské komoře příliš nedaří advokáty za jejich přešlapy, které podle ní poškozují důstojnost advokátního stavu a důvěru v něj, trestat.
