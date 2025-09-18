Nejbolavější místo rozvodů bývá jejich dopad na děti. Pokud se ale rodiče budou držet základních pravidel, nemusí dítěti způsobit trauma. Podle respektovaného chilského psychiatra a odborníka na rozpad vztahů Artura Roizblatta by expartneři měli začít tím, že o něm řeknou dítěti v klidu a společně. Ujistí dítě, že ho mají oba moc rádi a není to jeho vina, že se jejich vztah rozpadá. I přesto musí být připraveni na různé reakce dětí. Za zdánlivou lhostejností nebo stížnostmi na druhého rodiče může být něco jiného.
Co se dočtete dál
- Tipy, jak dobře zvládnout střídavou péči.
- Čemu se při rozvodu určitě vyhnout a co dětem naopak nezapomenout zdůraznit.
- Co dělat, když jednoho z rodičů ten druhý vytěsňuje.
