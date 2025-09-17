Europoslanec Filip Turek (Motoristé sobě) staví na svém pozemku v okrajové části Prahy Dubeč bez stavebního povolení dva objekty. Černé stavby úřady označují jako chatu a sklad zahradní techniky a u obou už příslušný stavební úřad zahájil řízení o jejich odstranění. Turek se ale minimálně v prvním případě snaží získat dodatečné povolení.

Rozhodnuto zatím není, zejména u druhé stavby ale podle zjištění HN může europoslanci, který nyní kandiduje jako lídr Motoristů ve Středočeském kraji, stát v cestě nová podoba stavebního zákona. Ta platí od loňska a na stavebníky bez povolení je přísnější. Zejména v případě, že stavba neodpovídá územnímu plánu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Europoslanec a jednička Motoristů ve Středočeském kraji Filip Turek staví v Dubči na okraji Prahy dvě nepovolené stavby.
  • Jaké má podle právníků šance je zpětně legalizovat?
  • A proč mu cestu k dodatečnému povolení ztíží nová podoba stavebního zákona i územní plán?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.