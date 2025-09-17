Drážní inspekce uzavřela vyšetřování skoro rok staré nehody na severovýchodě Prahy, kde se v ranní špičce srazila motorová jednotka firmy KŽC s dvěma CityElefanty a 37 lidí se zranilo.
Příčinou byla začátečnická chyba nového strojvedoucího v záludném místě, kterou už ani jeho kolega nedokázal napravit. Pozornost ale vzbudil i případ strojvedoucího druhého vlaku. Ukázalo se totiž, že vlak s 510 cestujícími řídil se dvěma promile alkoholu v krvi.
Muž měl problémy s alkoholem dlouhodobě a České dráhy o tom mohly vědět, kvůli systémovému nedostatku se k nim ale informace nedostala. Drážní inspekce teď navrhuje změny zákonů tak, aby se to neopakovalo.
Dechová zkouška po zmíněné nehodě měla být spíš jen rutinou, taky proto na ni došlo až dvě hodiny po srážce. Vlak, který opilý strojvedoucí řídil, totiž nehodu nezpůsobil, jen zastavil před „červenou“ na návěstidle a zezadu do něj pak najela jiná souprava. Výsledek zkoušky ale policisty překvapil: 1,96 promile a při dalších pokusech hodnota pomalu klesala. Strojvůdce nejdřív policistům tvrdil, že neví, jak se to mohlo stát, pak ale v jeho batohu našli zpola vypitou láhev rumu.
Až později po obvinění se přiznal. „Na otázku komisaře, jaký konkrétní alkohol a v jakém množství konzumoval, uvedl, že rum, vypil půl lahve. (…) S konzumací alkoholu skončil asi tak hodinu před nástupem na směnu,“ uvádí zpráva Drážní inspekce. České dráhy strojvůdce okamžitě propustily.
O problémech s alkoholem, které muž měl, úřady věděly roky. „V minulosti byl dvakrát řešen policií v souvislosti s alkoholem. Nejprve asi v roce 2014 během dopravní kontroly ve svém vozidle nadýchal jako řidič 1,3 promile alkoholu. Dostal tenkrát roční zákaz řízení motorových vozidel a roční podmínku,“ uvádí vyšetřovací zpráva.
Druhý případ se odehrál v dubnu roku 2024, tedy pět měsíců před železniční nehodou. „Během silniční kontroly v Praze-Michli jako řidič vozidla nadýchal 1,7 promile alkoholu. Tahle věc je ještě stále v řešení,“ píše se ve zprávě. Kromě toho přiznal, že jeden čas měl s alkoholem problémy a pil půl litru tvrdého denně.
I proto vydala Drážní inspekce bezpečnostní doporučení pro ministerstvo dopravy: zařídit, aby se o takových věcech dozvídala i železnice. „Tak, aby byl Drážní úřad informován o skutečnosti, že držiteli licence strojvedoucího byl uložen trest pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedli inspektoři.
Vyjádření ministerstva a odborů HN zjišťují.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist