Před dvaceti lety, kdy v Česku začaly první porevoluční výzkumy účinků halucinogenních látek na duševní zdraví, to byl „tak trochu punk“. Psychedelika jako výtažek z lysohlávek psilocybin byla vnímaná spíše jako ilegální drogy pro osobní experimenty. Vědci ale dokazují, že při správném užívání mohou fungovat skvěle v medicíně: na duševní problémy, při předcházení infarktu a zkoumá se také jejich potenciální účinek na zpomalení rozvoje demence. Názory mění také stále více předních českých filantropů a byznysmenů, kteří začínají finančně podporovat prestižní tuzemský výzkum.

  • Kteří čeští byznysmeni přispívají na výzkum psychedelik a proč.
  • Jak nákladný výzkum je.
  • S čím vším by mohla psychedelika v budoucnu pomáhat jakožto lék.
  • Jak vypadá terapie s halucinogenními látkami.
