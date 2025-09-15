Debaty o vzdělávání se podle poslankyně Renáty Zajíčkové (ODS) moc točí kolem učitelů a personálu a málo myslí na samotné děti. Proto přišla s reformou 8+2, která má zrušit devátý ročník a přesunout povinné vzdělávání na dva roky na střední. Což jim má usnadnit vstup na trh práce a státu podle Centra pro ekonomické a tržní analýzy ušetřit až 30 miliard ročně.
Ambiciózní návrh modernizace školství se však do volebního programu koalice Spolu propsal jen zčásti. Zajíčková to přesto považuje za úspěch a pro tak rozsáhlou reformu chce najít shodu také s opozicí. V rozhovoru s HN zmiňuje, že se do programu podařilo dostat třeba proměnu přijímacích zkoušek na střední školy a také revizi inkluze. Chce, aby ředitelé měli pravomoc poslat dítě na psychologické vyšetření nebo ho vyloučit ze školy a poslat na domácí vzdělávání, pokud bude nezvladatelné.
Inspirovala jste se ve zkrácení základní školy v zahraničí?
Všechny vyspělé evropské systémy, tím myslím i Polsko nebo Rakousko, mají daleko kratší vzdělávací dráhy. Když dítě mění kolektiv častěji, vzdělávání je atraktivnější. My děti doslova tavíme devět let na základní škole, devátý ročník je už naprosto neefektivní. Je to čekání na přijímací zkoušky, děti ztrácejí tempo. Ti, co nejdou na přijímačky, a to je stále poměrně velká skupina dětí, by mohli být už na praxi místo toho, aby seděli v páté lavici a nikdo si jich nevšímal.
Co se dočtete dál
- Kolik peněz celkem by reforma 8+2 uspořila?
- Proč se reformu nepodařilo dostat do volebního programu Spolu.
- Jak by měly posílit pravomoci ředitele a v kterých případech by mohl nařídit dítěti domácí vzdělávání.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.