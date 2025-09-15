Francouz Laurent Freixe vydržel v čele švýcarského potravinářského koncernu Nestlé jen jeden rok. Začátkem tohoto měsíce musel odejít poté, co se zjistilo, že udržoval milostný vztah s přímou podřízenou. Jeho odchod zesílil znepokojení akcionářů a investorů. Ti o stabilitě této společnosti pochybují už měsíce. A nyní dokonce žádají okamžitý odchod dlouholetého předsedy představenstva podniku Paula Bulckeho, který Freixeho pověřil vedením a na jeho jednání podle nich nebyl schopný dostatečně zareagovat. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak na nedávné milostné aféry šéfů firem reagují akcionáři a investoři.
  • Jak se v posledních letech změnilo vnímání románků v rámci firem.
  • A jak se jim snaží předcházet české firmy.
