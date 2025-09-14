Obavy mnohých sociálních demokratů, že na kandidátkách Stačilo! budou ve stínu komunistů, se nenaplňují už jen matematicky, ale i v kampani. Když během poslední víkendové soboty předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová promluvila z tribuny ke spodní části Václavského náměstí v Praze, nevítaly ji transparenty na její podporu.
Naopak několikametrová plachta s nápisem „Volíme Petru Prokšanovou“ – tedy ženu, která byla do června pražskou jedničkou komunistů a kandidátky Stačilo!. A až třaskavou dohodou na poslední chvíli, že sociální demokraté budou kandidovat po boku komunistů, uvolnila první pozici Maláčové.
Při příchodu na opticky solidně zaplněný mítink si plachty nešlo nevšimnout, z celé jedné strany totiž zakrývala dění na pódiu. A z druhé zase stála dodávka s polepem Stačilo!, na němž byl vedle komunistické předsedkyně Kateřiny Konečné zobrazen ještě lídr hnutí Daniel Sterzik, přezdívaný Vidlák. Maláčovou sice přišlo podpořit několik mladých sociálních demokratů, kteří si nechali vyrobit tričko na její podporu – ale i ti byli na mítinku opticky v oslabení proti příznivcům KSČM s tričkem na podporu Prokšanové.
To je jedno, co máte za program. Zaorálek obhajuje pakt s komunisty i referendum o EU a NATO, svět se prý změnil
„Scházíme se nějakých 36 let od listopadového převratu v roce 1989. A co se za tu dobu ukázalo? Že sliby tehdejších polistopadových politiků, jak budeme žít v lepším světě, byly prázdná hesla,“ bylo tak třeba možné slyšet z tribuny na akci, která se na první pohled odehrávala v komunistické režii.
Pražský mítink hnutí Stačilo!
Zastoupení v Praze odpovídalo celorepublikovému rozložení sil na kandidátkách Stačilo!, kdy na zhruba 160 členů KSČM připadá necelá čtyřicítka sociálních demokratů. Zmíněná Prokšanová ostatně celý program uváděla a podpořit ji přijela z Moravskoslezského kraje Konečná.
Zato Maláčová na tribuně měla ze spolustraníků už jen předsedu Mladých sociálních demokratů, studenta práv Luďka Svobodu. Což dávalo smysl, protože Svoboda je po Maláčové nejvýše postaveným zástupcem SOCDEM na pražské kandidátce – nejvýše postavený přitom znamená číslo 17. Tedy s prakticky nulovou šancí na zvolení.
Mezi jedničkou Maláčovou a sedmnáctkou Svobodou lze na kandidátce najít deset komunistů, mezi nimi někdejší poslankyni Martu Semelovou, která v minulosti zpochybňovala justiční vraždu političky Milady Horákové.
Ani pražská lídryně Maláčová však v případě, že komunisté budou kroužkovat svoji Prokšanovou, nemá nic jistého. Se Stačilo! je třeba podle průzkumů pro letošní volby počítat, pohybují se od pětiprocentní hranice ke zvolení do sněmovny k sedmi procentům. V tradičně pravicovější Praze však podle odborníků těžko může počítat s víc než jedním mandátem, i proto mohou být komunistické snahy zviditelnit svou kandidátku pro Maláčovou problém.
Političce SOCDEM nelze upřít, že spolu s Prokšanovou pražský mítink odtáhla. „Vždycky, když vládne ODS, tak jde ekonomika do háje,“ tepala dlouholetého rivala SOCDEM Maláčová, která si přitom za svoje zapálení pro sociální levicovou politiku vysloužila od pravicové konkurence přezdívku „Venezuela“.
„Jediné, co na lidech tuto vládu zajímá, jsou vaše peníze. Aby je mohli vytunelovat, rozkrást a obohatit se,“ šila Maláčová do vlády Petra Fialy v podobném duchu, jako to dělal Miloš Zeman v devadesátých letech, když coby předseda tehdy opozičních sociálních demokratů mluvil o „spálené zemi“.
Ostrou kritiku prakticky všeho, spolu s výzvami, ať jdou lidé k volbám, aby Stačilo! nikdo nemohl umlčet, střídaly odlehčené okamžiky, které si užívala hlavně Prokšanová. Jednou upozornila na knížku Fialovy pohádky, jindy zase na to, že vedle petice proti nákupu stíhaček F-35 má pro zájemce připravenou i karetní hru Fialo, ble.
Oproti šéfovi jiného protivládního uskupení – SPD – Tomiu Okamurovi, který na mítincích jitří hodně emocí ohledně české pomoci Ukrajině, se Stačilo! víc soustřeďuje na levicová témata. Maláčová tak mluvila třeba o potřebě zvýšit minimální mzdy, posílit odbory nebo snížit lidem náklady na bydlení. Prokšanová pak zaujala odznakem s palestinskou vlajkou na klopě.
Když dali představitelé Stačilo! prostor zhruba jedné až dvěma stovkám návštěvníků mítinku, bylo zřetelné, že v Praze nejsou na domácí půdě. „Vy nejste žádní progresivní socialisté ani levice, vy jste jen další pokus miliardářů, oligarchů na to, zničit naši zemi,“ vyčetla představitelům Stačilo! hned první přihlášená tazatelka do nedlouhé, asi čtvrthodinové diskuse. „Jsme levice, protože se chceme starat o lidi práce. O ty, kteří se svou prací postarali, že je tady i po 35 letech pořád co krást,“ oponoval jí Sterzik.
Další z tazatelů, který se představil jako student gymnázia Viktor, pak chtěl hlavně od Konečné slyšet, jestli pro ni Rusko i v kontextu aktuálních dronových útoků v Polsku stále není hrozba. „Když říkám, že se nikoho nebojím, tak to říkám proto, že máme mít zahraniční politiku, která bude státy respektovat. Bude se k nim chovat tak, aby neměly důvod na někoho zaútočit,“ reagovala Konečná a řeč svedla opět ke kritice vlády, aby s účastníky mítinku mohla na rozloučenou zvolat: „Fialo, stačilo!“
Pražský mítink hnutí Stačilo!
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist