Energie zdarma bude znít mnoha domácnostem lákavě. Současné vládní uskupení v koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ji slibuje ve chvílích nadbytku elektřiny v síti, kdy ji musí nákladně a neekologicky vyrovnávat. Experti však upozorňují, že i když je v takových chvílích energie nadbytek, její poskytování zdarma tak jednoduché nebude.
Návrh v podobě takzvaných nulových tarifů pro domácnosti představil jako součást volebního programu ministr životního prostředí za KDU-ČSL Petr Hladík. Chce je zavést pro dobu, kdy zejména obnovitelné zdroje energie, jako jsou soláry nebo větrné elektrárny, dodávají do sítě nadbytek energie, aniž by o ni spotřebitelé měli zájem. Cena pak jde i do záporných hodnot. „Potřebujeme do reálného života dostat flexibilitu, proto chceme v dobách přebytku zavést tyto nulové tarify, ovšem pouze pro domácnosti, ne pro firmy nebo pro ukládání energie do baterií,“ popsal Hladík.
Co se dočtete dál
- Jak by vypadal nulový tarif.
- Kdo by ho dokázal využít.
- Jak to vidí experti.
