Transparentní účet Motoristů sobě ve čtvrtek nabobtnal o tři miliony korun. Je to největší možný finanční dar, kterým může v Česku přispět politickým stranám právnická nebo fyzická osoba ročně. Poslala jej firma Petra PLUS, která patří Otu Bělohradskému, majiteli sítě čerpacích stanic Prim.
„Protože to zřejmě dává smysl, když de facto ta firma provozuje čerpací stanice pohonných hmot. A v jejich vyjádření (Motoristů – pozn. red.) je, že chtějí pokud možno, aby auta jezdila na benzin, naftu a aby nikoho nenutili přecházet na elektromobilitu,“ zdůvodňuje vysoký dar Bělohradský.
Co se dočtete dál
- Kdo poslal Motoristům 3 miliony korun a proč.
- Kdo je podnikatel Oto Bělohradský.
- Vyjádření předsedy Petra Macinky k daru.
