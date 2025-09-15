Žít déle, lépe, ve zdraví. Longevity fenomén mění svět, nabaluje se na něj ale řada polopravd a mýtů. Vyznat se v tom, co tělu i mysli skutečně pomáhá, pomůže Health and Longevity Summit Hospodářských novin. Jediná konference o dlouhověkosti plná lékařů, skutečných odborníků, sportovců i manažerů. Konat se bude už 21. října 2025 ve Slovanském domě v Praze.
Vystoupí na ni legenda české fyzioterapie Pavel Kolář, biohacker a podnikatel Lubo Smid nebo lékař a expert na mikrobiom Jan Martínek. O své know-how se podělí také tenista Tomáš Berdych nebo Barbora Špotáková. Kompletní program, seznam speakerů i vstupenky na www.healthsummit.cz.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.