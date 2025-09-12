Kyberkriminálníci působící v Česku si vymysleli další způsob, jak připravit důvěřivé lidi o peníze. Aktuálně narůstá počet případů, kdy se část lidí nechá zlákat na první pohled výhodnými nabídkami nájemního bydlení. Ty jsou však podvodné a slouží jen jako prostředek k okradení primárně studentů, kteří hledají na poslední chvíli pronájem před začátkem semestru. Odcizené peníze zpravidla končí na účtech takzvaných bílých koní, kteří je následně anonymizují třeba odesláním na kryptopeněženky. Jejich dohledání je pak prakticky nemožné.
Co se dočtete dál
- Jaké triky podvodníci používají, aby jejich nabídky působily důvěryhodně.
- Na kterých platformách se falešné inzeráty objevují nejčastěji.
- Jak útočníci získané peníze legalizují a proč je jejich dohledání téměř nemožné.
- Jaká doporučení dávají banky a bezpečnostní experti, aby se studenti podobným pastem vyhnuli.
