Náměstek ministra financí Marek Mora se 20. října stane viceprezidentem Evropské investiční banky (EIB). Nominaci, o které česká vláda rozhodla letos v únoru, nyní formálně schválila Rada guvernérů EIB, což je nejvyšší orgán banky. Mora ve funkci vystřídá Kyriacose Kakourise z Kypru.
Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Dává k dispozici peníze na životaschopné projekty, přispívá tím k dosažení politických cílů EU. Dosud jediným českým viceprezidentem EIB byl Ivan Pilip v letech 2004 až 2007.
Euro není žádný elitní klub, kam musíme vstoupit. Za chvíli může spadnout do další krize, varuje Mora
