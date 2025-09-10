Náměstek ministra financí Marek Mora se 20. října stane viceprezidentem Evropské investiční banky (EIB). Nominaci, o které česká vláda rozhodla letos v únoru, nyní formálně schválila Rada guvernérů EIB, což je nejvyšší orgán banky. Mora ve funkci vystřídá Kyriacose Kakourise z Kypru.

Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Dává k dispozici peníze na životaschopné projekty, přispívá tím k dosažení politických cílů EU. Dosud jediným českým viceprezidentem EIB byl Ivan Pilip v letech 2004 až 2007.

 

