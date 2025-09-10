Takovou zprávu přes komunikační aplikace, jako je WhatsApp, může dostat každý. „Ahoj, můžeš mi prosím půjčit 33 tisíc korun? Potřebuju je poslat na účet, zítra ti je vrátím.“ Zpráva se obvykle tváří, že ji posílá někdo blízký – známý nebo příbuzný, jehož kontakt má člověk uložený v telefonu. Jindy přijde z neznámého čísla s vysvětlením, že dotyčný ztratil mobil. Ve skutečnosti jde o podvod, jehož cílem je vylákat z adresáta peníze. Tradiční doporučení bývá jednoduché – nekomunikovat nebo číslo nahlásit policii. Experti na kybernetickou bezpečnost i bankéři ale upozorňují na účinnější cestu: připravit podvodníka o přístup k účtu, na který chce poslat peníze. Útočníci tak přijdou o cenný kanál, přes který by mohli okrást další lidi.
Co se dočtete dál
- Jak se podvodníci snaží přes internet vylákat peníze.
- Jak jim zabránit v dalších podvodech.
- Kde berou podvodné účty.
- Jak reagují banky.
