Firmy nepolevují v tlaku na své zaměstnance, aby omezili home office a vrátili se pracovat do kanceláří. Naopak se přidávají takové, které povolují práci z domova jen v jeden konkrétní den v týdnu či jen několikrát měsíčně. Vedení podniků si všimlo zhoršení jejich výkonnosti při práci na dálku a také negativ režimu, kdy se týmy málo potkávají osobně. Na přiškrcení home officů začaly tlačit i matky českých poboček nadnárodních firem. Lidé si ale flexibilitu nechtějí nechat vzít a hrozí odchody. Firmy se proto stále častěji snaží se zaměstnanci domluvit a dát určité výjimky.
„Přibývá počet dní, které musí lidé trávit v kanceláři. A mnohdy jde o dny, které určí zaměstnavatel tak, aby se sešel celý tým. Případně aby si zaměstnanci nemohli pátkem na home officu prodloužit víkend,“ říká například Sandra Fridrichová ze sítě Red Button, která se zabývá poradenstvím pro firmy v oblasti podnikání a inovací.
