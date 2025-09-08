Většina diváků má snímek Anděl Páně spojený se jménem jeho režiséra Jiřího Stracha. Námět a scénář filmu ovšem na objednávku České televize počátkem tisíciletí napsala Lucie Konášová a její jméno je také v titulcích či smlouvě, kterou s televizí jako producentem podepsala.

Snímek se stal jedním z nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších tuzemských filmů tohoto milénia. A od filmového a televizního svazu Fites za něj Konášová dostala cenu za nejlepší scénář roku 2006.

Nyní se paradoxně tím, kdo známou pohádku, kterou každoročně o Vánocích vidí v televizi miliony diváků, skutečně napsal, zabývá soud. Konášová totiž požaduje, aby potvrdil, že je jedinou autorkou scénáře. Reaguje tím na jinou žalobu, v níž se naopak Strach považuje za spoluautora.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč Konášová žalobu podala.
  • Jaký má soud na její žalobu předběžný názor.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se