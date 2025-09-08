Většina diváků má snímek Anděl Páně spojený se jménem jeho režiséra Jiřího Stracha. Námět a scénář filmu ovšem na objednávku České televize počátkem tisíciletí napsala Lucie Konášová a její jméno je také v titulcích či smlouvě, kterou s televizí jako producentem podepsala.
Snímek se stal jedním z nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších tuzemských filmů tohoto milénia. A od filmového a televizního svazu Fites za něj Konášová dostala cenu za nejlepší scénář roku 2006.
Nyní se paradoxně tím, kdo známou pohádku, kterou každoročně o Vánocích vidí v televizi miliony diváků, skutečně napsal, zabývá soud. Konášová totiž požaduje, aby potvrdil, že je jedinou autorkou scénáře. Reaguje tím na jinou žalobu, v níž se naopak Strach považuje za spoluautora.
Co se dočtete dál
- Proč Konášová žalobu podala.
- Jaký má soud na její žalobu předběžný názor.
