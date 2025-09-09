Bývá to častý podnikatelský příběh – vybudovat od nuly úspěšnou firmu a tu pak za velké peníze prodat investorům. Dosud byly takové transakce osvobozené od daně, za letošní rok už si ale na ty nad 40 milionů chce stát v rámci úsporného konsolidačního balíčku poprvé „sáhnout“.  

Jenže zavedení daně mělo podle všeho jiný efekt – podnikatelé o to víc prodávali své firmy loni, tedy ještě s nulovými odvody. Naznačují to čerstvá data finanční správy za rok 2024, která si HN vyžádaly. 

Ještě před zavedením daně totiž lidé nahlásili osvobozené příjmy v částce o třetinu vyšší než v roce 2023. Experti odhadují, že příčinou nárůstu mohla být právě snaha uzavřít prodejní transakce ještě před koncem roku a tím se zdanění vyhnout. 

Daň navíc bude zřejmě platit jen pro letošní rok, aktuálně ji ministerstvo financí navrhuje opět zrušit. Tento týden o tom rozhodují poslanci na své poslední schůzi před volbami.

