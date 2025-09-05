Kateřina Arajmu stojí už deset let v čele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který spravuje desetitisíce státních nemovitostí – jak budov, tak pozemků. A rozhoduje o jejich osudu. Nedávno ona sama udělala velmi výhodný nákup: loni v dubnu koupila stavební pozemek v Dolních Počernicích na okraji metropole za pouhých 7530 korun za metr čtvereční. Za parcelu o rozloze 903 metrů čtverečních zaplatila 6,8 milionu korun.

Prodejcem byla společnost Brisot , kterou vlastní developer Luděk Sekyra. Ta přitom ve stejné době obdobné pozemky v Dolních Počernicích prodávala za cenu okolo dvaceti tisíc korun za metr, tedy téměř trojnásobek.

