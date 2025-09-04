Na první pohled to zní jako popis ideálního výkonného zaměstnance. Ambiciózní, orientovaný na výsledky, přemýšlí nekonvenčně, působivě mluví. Odborníci ale varují, že při použití v inzerátu na pracovní pozici se přesně na tato slova ve velké míře chytají lidé s narcistními rysy, kteří se sice na některé pozice hodí, ale dokážou i rozložit pracovní kolektiv. Jakých dalších výrazů se vyvarovat a jak napsat skutečně dobrý inzerát? Zeptali jsme se expertů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak je to s narcistními kandidáty na pracovní pozice.
  • Kterých konkrétních výrazů se v inzerátech vyhnout.
  • A které použít namísto toho.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.