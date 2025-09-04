Brzy poté, co Rusko v únoru 2022 přepadlo Ukrajinu, jí Česko dodalo své tanky T-72. A to v době, kdy některé západní státy, kvůli strachu z eskalace konfliktu, posílaly maximálně náboje. Postoj české vlády u nich zpětně vzbudil obdiv, jak HN potvrdilo několik velvyslanců západních zemí v Praze.
Postupně ale začala vojenská pomoc z Prahy výrazně slábnout. Česko není podle mezinárodního srovnání ani v první dvacítce podporovatelů Ukrajiny, a to ani když pomoc počítáme v poměru k HDP. Jsou před ním dokonce i státy jako Slovensko nebo Chorvatsko. A stejně tak Němci nebo Francouzi, kteří zpočátku s masivní vojenskou pomocí váhali, dnes Ukrajině poskytují výrazně víc než Češi. A to nejen absolutně, což je logické, ale i relativně v poměru k výkonnosti své ekonomiky.
„Naše ‚podpora‘ Ukrajině nasvítila základní deficit české zahraniční politiky. Je povídací, žvatlací, nikoliv materiální. Prostě do ní nedáváme peníze,“ napsal HN vysoce postavený zdroj, který se pomocí Ukrajině zabývá.
Co se dočtete dál
- Proč Česko nepomáhá Ukrajině zdaleka tolik, jak tvrdí politici.
- Proč jsou mezinárodní srovnávací data vypovídající, i když nezahrnují všechnu pomoc.
- V čem Česko naopak ohledně konfliktu na Ukrajině v popředí skutečně stojí.
