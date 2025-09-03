Hnutí Stačilo! vytvořilo podle Krajského soudu v Brně nepřiznanou koalici a porušuje zákon. Registraci jeho kandidátky ale nezrušil, protože zákon stejným způsobem obcházejí i jiné strany. Vyplývá to z usnesení, které soud zveřejnil na úřední desce. Týká se návrhů na zrušení registrace kandidátní listiny Stačilo! na Vysočině, které podalo hnutí Česká republika na 1. místě! a strana Volt Česko.
Hnutí Stačilo v reakci zdůraznilo, že veškeré návrhy na zrušení registrací jeho kandidátních listin v různých krajích příslušné krajské soudy odmítly. „Rozhodnutí soudů je jednoznačné: hnutí Stačilo! postupovalo stejně jako v minulosti jiné zavedené politické strany – například ODS, TOP 09, ANO a další,“ uvedlo Stačilo! v prohlášení, které ČTK poskytl mluvčí Roman Roun. Mluvčí Voltu Duy Hoang Do ČTK řekl, že právníci nyní rozhodnutí soudu i předchozí rozhodnutí soudů analyzují a k situaci se vyjádří ve čtvrtek. Podle ústavního právníka Marka Antoše by se mohl věcí dál zabývat Ústavní soud.
Strany své návrhy odůvodňovaly tím, že Stačilo! zastupuje několik politických subjektů. Jako nepřiznaná koalice ale potřebuje pro vstup do Poslanecké sněmovny získat jen pět procent hlasů. Pro koalice platí podle počtu subjektů vyšší hranice. Koalice dvou subjektů potřebuje k zisku mandátu osm procent a koalice tří a více uskupení 11 procent z celkového počtu platných hlasů. Podobnými návrhy už se zabývaly i soudy v jiných krajích, všude je zamítly.
Stačilo! uvedlo, že soudy zdůraznily, že krátce před samotným hlasováním nelze zasahovat do průběhu volební soutěže, protože by tím byla zpochybněna demokratická legitimita voleb. „Potvrdilo se, co jsme od začátku říkali – Volt se snažil obejít vůli občanů u volebních uren prostřednictvím soudních síní. Tento pokus o vyloučení našeho hnutí byl od počátku vědomě účelový,“ uvedl mimo jiné předseda hnutí Daniel Sterzik.
„I přesto, že kandidátní listina hnutí Stačilo! porušuje zákon, neboť není označena jako listina koaliční, nepřistoupil krajský soud ke zrušení provedené registrace. Rozhodl namísto toho o zamítnutí návrhu,“ uvedl krajský soud v usnesení. Odůvodnil to zachováním principu právní jistoty a předvídatelnosti práva, když dřív podobný postup volily i jiné strany a v letošních volbách zřejmě obdobnou strategii přijaly spolu s menšími stranami i Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Piráti, kteří mají na svých kandidátkách zástupce strany Zelení.
„Stalo-li se obcházení právní úpravy koalic ve volebním zákoně v české politické praxi běžným jevem, nelze nyní, krátce před volbami, zcela překvapivě otočit kormidlem a postihnout za toto jednání v podstatě náhodně vybraný subjekt,“ uvedl soud v usnesení.
Podle ústavního právníka Marka Antoše nabídl krajský soud svůj výklad Ústavnímu soudu, který by se mohl věcí dál zabývat. „Novou argumentaci v něm nepoužil, odůvodnění je ale odlišné od rozhodnutí dalších soudů ve stejné věci. Soud sice konstatoval, že koalice nemohou být posuzovány pouze podle toho, jak samy sebe definují. Je je třeba vykládat materiálně, což se ale dlouhodobě neděje. Na druhou stranu soud nemůže přehlédnout, že Stačilo! vycházelo z legitimních očekávání daných předchozí praxí, nebylo by tak fér jeho kandidátku zrušit krátce před volbami,“ uvedl Antoš.
Zamítnuté byly usnesením, které dnes soud zveřejnil, i návrhy na zrušení registrace kandidátky SPD na Vysočině. V kraji totiž tvoří jeho kandidátku výhradně členové hnutí. „Pokud tedy navrhovatel tvrdil, že se politické hnutí SPD dohodlo na celostátní úrovni s politickými stranami Trikolora, PRO (Právo Respekt Odbornost) a Svobodní, že součástí kandidátní listiny budou též členové těchto stran, kandidátní listina SPD podaná v Kraji Vysočina o takové dohodě nesvědčí,“ uvedl krajský soud.
Za hnutí Stačilo! se o návrat do sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté, na kandidátkách hnutí jsou i zástupci ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Za hnutí SPD letos kandidují v některých krajích i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Piráti, proti jejichž kandidátce byla žaloba podaná a následně zamítnutá v Ústeckém kraji, mají na kandidátkách zástupce Zelených.
Volby do Poslanecké sněmovny se letos uskuteční 3. a 4. října.
