Kámen a štěrkopísek na výstavbu dálnic, železnic, ale i dalších staveb dochází. Zásoby materiálů se ztenčují a nové lomy se neotevírají. Na mapě Česka by se proto už od října mělo objevit téměř 50 lokalit, které by tento klíčový problém tuzemského stavebnictví vyřešily. Jde buď o stávající lomy, které se mají rozšiřovat, nebo o nová vhodná místa, kde se dobývání kameniva teprve plánuje.

Kolem seznamu těchto strategicky důležitých ložisek, který ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) představilo v červenci, je ale poměrně rušno. Protestuje proti němu řada obcí, ale třeba také ministerstvo dopravy. Ačkoliv návrh hodlá zajistit dostatek kamene a štěrkopísků i pro stavbu vysokorychlostních tratí v Česku, zástupci ministerstva dopravy upozorňují, že rozšíření některých lomů do chystané výstavby tratí pro rychlovlaky výrazně zasahuje.

