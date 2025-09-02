Správa železnic uzavřela dokumentaci k podobě vysokorychlostní tratě z Prahy do Ústí nad Labem a dál do Drážďan. U ministerstva životního prostředí požádala o ekologické povolení EIA. HN to potvrdil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Trať do Drážďan je v podstatě první česká vysokorychlostní trať, která dostala už během desátých let relativně konkrétní podobu. Také je jednou z těch, které by měly podle aktuálních plánů v roce 2027 výstavbu vysokorychlostních tratí v Česku odstartovat. “Správa železnic skutečně podala na MŽP dokumentaci pro úsek od Prahy do Lovosic, tedy takzvané Podřipsko," řekl HN Svoboda. Předpokládá, že ještě během úterý ministerstvo dokumentaci zveřejní. Tím začnou běžet lhůty pro zjišťovací řízení.
Rychlovlaky ve šnečím tempu. Superkonektor nabízí alternativu
Připravujeme podrobnosti.
