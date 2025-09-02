V americkém prostředí se tomu nově říká „job hugging“. Lidé se kvůli ekonomické nejistotě drží své stávající pozice jako klíště – „objímají ji“. A to i přesto, že je jejich práce už dávno přestala naplňovat. Po letních měsících, kdy firmy obnovují nábor a začínají rozmýšlet finanční plány na následující rok, ale podle odborníků nastává vhodná doba na změnu. Jak spolehlivě poznat, že je namístě?
Co se dočtete dál
- V jakých momentech Češi nejčastěji mění práci.
- Proč se toho bojí.
- Tři tipy, jak se skutečně do změny odhodlat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.