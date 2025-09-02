Policista z Plzně údajně vynášel informace drogovému gangu. Uvedl to server Novinky.cz. Nyní již bývalý příslušník specializovaného útvaru pro sledování osob Krajského ředitelství v Plzni je obviněný ze zneužití pravomoci úřední osoby v souvislosti s vyzrazením protidrogové akce na Karlovarsku, potvrdil serveru krajský státní zástupce Roman Šustáček.
Kriminalisté z Národní protidrogové centrály (NPC) v lednu oznámili, že obvinili sedm Čechů a tři cizince, kteří se podle nich podíleli na dovozu drog ze Španělska. Zajistili u nich při akci s názvem Lupus mimo jiné 11 kilogramů kokainu, 15 kilogramů konopí, ale také 1,1 milionu korun v hotovosti.
K obviněným nově přibyl zmíněný policista. Mluvčí protidrogové centrály Lucie Šmoldasová Novinkám.cz sdělila, že stíhaného policistu vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů.
„Míra narušení nebo ohrožení trestního řízení vedeného naším útvarem je předmětem vyšetřování,“ doplnila. Obviněný policista byl nejprve postaven mimo službu a v květnu sám požádal o ukončení služebního poměru, sdělila serveru krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
