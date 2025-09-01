Hnutí ANO zatím podle všech průzkumů směřuje k jednoznačnému vítězství v nadcházejících volbách. Možností, s kým sestavit vládu, však zdaleka nemusí mít tolik, jak se doposud zdálo. O víkendu se totiž na sociálních sítích rozhořel spor mezi Motoristy sobě a Stačilo!, do něhož se vložili i někteří politici z kandidátky opoziční SPD.
Stačil k tomu jeden rozhovor lídra pražské kandidátky Motoristů Borise Šťastného, který v sobotu v XTV vyloučil účast strany v jakékoli vládě, jejíž součástí by byli, nebo by ji podpořili, komunisté – tedy hnutí Stačilo!.
Co se dočtete dál
- Jak se vymezili Motoristé sobě proti Stačilo! a co to vyvolalo na sociálních sítích.
- Kam až může vést spor mezi protestními uskupeními.
- Co to znamená pro ANO a jeho šéfa Andreje Babiše.
