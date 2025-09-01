Ministerstvo spravedlnosti zadávalo pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) dozvěděl o zajištění části dárcovy kryptoměny policií jako možného výnosu z trestné činnosti. Konstatovaly to závěry externího auditu, které ministerstvo zveřejnilo. Za kroky při přijetí bitcoinového daru nesl podle auditu přímou odpovědnost ekonomický náměstek ministerstva, tedy Radomír Daňhel, Blažek měl nicméně o transakci klíčové informace.
Informace o zajištění části kryptoměny dárce Tomáše Jiřikovského Národní centrálou proti organizovanému zločinu obdržel Blažek podle auditu nejpozději 26. května, a to od Jiřikovského advokáta. Ministerstvo přesto do 28. května zadávalo pokyny k převodu bitcoinů, které od něj vydražili kupci.
Audit nezjistil, že by ministerstvo financí, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nejvyšší státní zastupitelství, Finanční analytický úřad či Bezpečnostní informační služba měly zákonnou povinnost vstoupit do procesu přijetí miliardového bitcoinového daru. Fakt, že se Blažkovo ministerstvo rozhodlo prodat bitcoiny v elektronické aukci bez zvážení alternativ, mohl vést podle názoru auditorů k nižšímu výnosu.
