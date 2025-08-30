Ještě včera leželi na pláži nebo chodili po horách a cítili se odpočatí. Dnes už ale sedí v kanceláři za počítačem naprosto bez energie nebo motivace cokoli dělat. Namísto objevování nových míst se totiž vrací rutina. Řada lidí si po dovolené prochází obdobím splínu, které je podle psychologů zcela normální. Jak ho mít co nejméně?

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.