Jsou to příběhy, které člověka doslova děsí. Brutální dětské násilí, šikanování spolužáků, sexuální obtěžování, vraždy i sebevraždy. Statistiky dokládají, že radikalizace mezi dětmi skutečně narůstá. Zvyšuje se kriminalita, častěji se u nich objevují úzkosti i deprese a sebevražedné tendence.
Stát dlouho tragédiím spíše přihlížel, nedávno ale vznikl materiál, který nejenže popsal příčiny, ale má za cíl i tíživý trend zvrátit. „Vidíme, že děti chodí více na weby s velmi rizikovým obsahem, například weby s násilnou tematikou. Že vzrostla mezi dětmi návštěvnost webů se sexualizovaným násilím. Děti, které jsou ohrožené, musíme odhalit co nejdříve a začít s nimi pracovat,“ říká zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a popisuje, jak chce stát zatáhnout za záchrannou brzdu.
Co se dočtete dál
- Jaké kroky stát chystá, aby radikalizaci dětí zastavil.
- Jak s tím může pomoci oblíbený televizní seriál.
- Co se již prosadit podařilo?
