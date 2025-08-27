Vláda plánuje zjednodušit administrativu týkající se evidence odpadů, zrušit povinnosti zaměstnavatelů předkládat odborům informace o nových smlouvách či prodloužit dobu platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dětí na zotavovacích akcích z dvou na pět let. Čtvrtý takzvaný antibyrokratický balíček obsahuje tři desítky úprav, informoval po jednání kabinetu premiér Petr Fiala (ODS). Změny by podle něj měla vláda realizovat co nejrychleji.
Podle seznamu, který má ČTK k dispozici, mají ministerstva změny příslušných předpisů připravit do poloviny příštího roku. V balíčku jsou návrhy ministerstev životního prostředí, zdravotnictví, vnitra a práce a sociálních věcí, po jednom opatření připravily ministerstva dopravy a průmyslu a obchodu a Digitální agentura.
Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje například zrušit zákaz existence základního pracovněprávního vztahu mezi manžely nebo partnery či počítat za dokumentaci o školení zaměstnanců i elektronický záznam o účasti. Ministerstvo vnitra chce v zákoně o ověřování podpisu u cizojazyčných dokumentů zrušit povinnost porozumění textu u ověřujícího úředníka, pokud se ověřuje pouze podpis.
Brusel ubírá peníze, Praha přidává papíry. Čeští zemědělci se obrací proti vládě, nezměnila to ani návštěva eurokomisaře
Omezení administrativy bylo součástí programového prohlášení vlády a za dobu končícího mandátu takových změn kabinet přijal více než sto, řekl Fiala. Vláda tak podle něj ulevila zaměstnavatelům, zaměstnancům či živnostníkům. Jako součást úsilí o omezování rozsahu státu tam, kde to není třeba, Fiala zmínil například zrušení povinných pravidelných zdravotních prohlídek zaměstnanců, zavedení daňových paušálů, omezení povinnosti podávat kontrolní hlášení či zrušení zdravotních potravinářských průkazů. Antibyrokratické balíčky také umožnily vést účetnictví v cizí měně.
Při hodnocení mandátu vlády, který skončí potom, co vzejde nový kabinet z říjnových sněmovních voleb, Fiala zmínil i závazek nezvyšovat počty úředníků. Podle premiéra jich ubylo dva tisíce. Zaniklo 77 pracovišť finančních úřadů, zmenšil se počet poštovních poboček. „Docházelo i k významné digitalizaci,“ uvedl a jako příklad jmenoval digitalizaci katastru nemovitostí, agendy ministerstva práce a sociálních věcí a také velké části dopravní agendy. Vláda je naopak kritizována kvůli nepovedené digitalizaci stavebního řízení.
Ačkoliv některé kroky současné vlády přispěly k podpoře podnikání, celkové změny hodnotí experti, které ČTK oslovila počátkem srpna, spíše rozpačitě. Sliby o snižování byrokracie a administrativní náročnosti podnikání se podle nich v omezené míře splnit podařilo. Přivítali zejména zvýšení limitu pro placení DPH a přípravu jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Naopak kritizovali nárůst zdanění.
Z dílčích opatření podnikatelé přivítali zvýšení limitu pro plátcovství DPH na dva miliony a zvýšení limitu pro možnost využití paušálního zdanění pro živnostníky. „Pozitivem je určitě série takzvaných antibyrokratických balíčků, většinou ale nejde o vysloveně zásadní změny,“ uvedla Asociace malých a středních podniků. Pokud se jednotné měsíční hlášení podaří v příštích měsících skutečně dotáhnout a technicky zajistit, pak to lze podle ní označit pro malé firmy za důležitý krok k opravdovému snížení administrativy.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist