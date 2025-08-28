Příští vládu sestaví na 90 procent Andrej Babiš. Říká to například ředitel ústavu pro výzkum veřejného mínění STEM Martin Buchtík. Ten každý týden dělá průzkumy, jak lidé hodlají v říjnových sněmovních volbách volit. Babišovo hnutí ANO v nich dlouhodobě jasně vede. Průzkumy navíc nenaznačují, že by se mělo stát to co před čtyřmi lety, kdy Babiš neměl s kým vládnout.
Přední odborníci na českou zahraniční politiku proto vypracovali několik scénářů, kam by se Česko za vlády ANO mohlo ubírat. A to jak pro případ, že by vytvořilo jednobarevnou menšinovou vládu, tak v případě koalice s další stranou nebo stranami.
Co se dočtete dál
- Proč hnutí ANO ani Babiš sám nejsou proruští a nepodpoří odchod z EU ani z NATO.
- V čem by ale jeho vláda mohla bezpečnosti Česka přesto uškodit.
- Proč může zhoršit vztahy s Trumpem, i když ho jinak podporuje.
