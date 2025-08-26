Vstávají v devět a jsou zvyklé běhat celé dny venku. Jenže škola se blíží a děti je potřeba připravit na jiný režim. Ptali jsme se odborníků, jak to udělat přirozeně a bez stresu, čím ve třídě zklidnit hyperaktivní školáky – aby přebytečnou energii neinvestovali do kousání tužek a ničení dalších školních potřeb. Ale také jak s plachými dětmi mluvit o návratu do kolektivu nebo přechodu na gymnázium či novou školu. Mnoho rodičů má také tendenci opakovat s dětmi učivo. Posadit je před pracovní sešit ale podle psychologů není dobrý nápad.
Co se dočtete dál
- Které chytré pomůcky doporučují odborníci pro lepší soustředění dětí.
- Jak odbourat strach z nového kolektivu i z návratu do toho starého.
- Rady, jak správně zařídit psací stůl či osvětlení.
