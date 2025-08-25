Voliči žijící v zahraničí nemusí do výsledků říjnových sněmovních voleb zasáhnout tak, jak politici předpokládali. Oproti očekávání se jich do neděle, kdy končil termín, zaregistrovala polovina, tedy necelých 25 tisíc. Nejvíce jich je v USA, v Německu a ve Velké Británii. Podle politologů se tak ukázalo, že vzrušené politické debaty kolem korespondenční volby ve volebním zákoně byly jen zbytečným humbukem, který opozice rozpoutala proti změně volebního zákona.
Co se dočtete dál
- Jak ministerstva hodnotí zájem o korespondenční volbu.
- Co na to říkají politologové.
- Na co musí myslet lidé žijící v zahraničí.
