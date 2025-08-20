Soudce Jan Šott, který zprostil obžaloby z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, již obdržel písemné usnesení Vrchního soudu v Praze, který jeho osvobozující rozsudek zrušil a přikázal mu rozhodnout znovu.
Vrchní soud přitom Šottův verdikt rozcupoval. Podle něj bylo zjevné, že se jak Babiš, tak jeho tehdejší poradkyně a nyní europoslankyně za ANO Jana Nagyová dopustili dotačního podvodu a poškození zájmů EU. Ta dotaci 50 milionů na stavbu areálu Čapího hnízda poskytla. Prvoinstanční soud by se v novém rozhodnutí měl názorem odvolacího soudu řídit.
