Výsledky testů České školní inspekce znovu potvrdily velké rozdíly ve výsledcích žáků v regionech s vysokou nezaměstnaností a nižší vzdělaností a těmi, kde je ekonomická situace obyvatel lepší. „Tyto rozdíly se navíc stále prohlubují,“ upozornil vrchní školní inspektor Tomáš Zatloukal. Nová analýza České školství v mapách však odhalila zároveň i regiony, které by vzhledem k socioekonomické situaci měly mít spíše horší výsledky, ale není tomu tak, a kde jsou naopak lepší, než by odpovídalo zázemí žáků.

  • Co způsobuje, že některé okresy dosahují lepších či horších výsledků, než by odpovídalo zázemí žáků.
  • Jak si vedou žáci v jednotlivých okresech v přijímacích zkouškách na osmiletá a čtyřletá gymnázia.
  • Kde mají děti největší problémy s chováním.
