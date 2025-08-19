Zatím se zdálo, že boj o vedení Karlovy Univerzity se bude odehrávat mezi dvěma vážnými zájemci. Současnou rektorkou Milenou Králíčkovou a jejím hlavním soupeřem Jiřím Zimou. Jenže kandidaturu v těchto dnech chce veřejně oznámit i další člověk. Oceňovaný vědec s hvězdnou kariérou, který může celou volbou silně zamíchat.
Podle informací HN je jím Ladislav Krištoufek (40), prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Univerzity Karlovy. Je blízkým spolupracovníkem současné rektorky, výměna vedení by tedy probíhala poměrně snadno a dokázal by hned navázat na rozjeté projekty. Krištoufek patří mezi špičkové české vědce, zabývá se se především kryptoaktivy a kryptoměnami a za to byl také loni oceněn prezidentem Petrem Pavlem medailí Za zásluhy o stát v oblasti vědy.
Boj o funkci rektora Univerzity Karlovy vrcholí. Ve hře je i ztráta miliardové dotace na dostavbu kampusu
Krištoufek se nejdříve se svým úmyslem svěřil nejbližším spolupracovníkům. „Než se o tom dozvíte ze sociálních sítí či jiných zdrojů, bych vás chtěl informovat o tom, že pro potenciální další období nebudu v týmu paní rektorky a naopak budu sám usilovat o pozici rektora UK pro roky 2026-2030,“ napsal jim do pracovní whatsappové skupiny a dodal, že to možná „pro některé bude šok, pro další zrada“. „Není to nenadálé rozhodnutí, paní rektorku jsem již v průběhu května požádal, aby mým jménem v kampani neoperovala. Do konce června jsem s ohledem na množství a důležitost vlastní agendy nechtěl nic dalšího řešit. Nyní již je čas a považoval jsem za fér s rozhodnutím a oznámením již neotálet. V pozici prorektora jsem připraven pokračovat do konce mandátu paní rektorky,“ napsal ještě Krištoufek. Následně kandidaturu oznámil na sociálních sítích. Na otázky HN nereagoval.
Podle statistiky, kterou zveřejňuje Stanfordova univerzita, patří mezi dva tisíce nejcitovanějších vědců světa. Dle různých žebříčků je nejcitovanějším společenskovědním výzkumníkem působícím v Česku.
Vystudoval ekonomii na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK. Vyučuje ekonometrii, datovou analýzu a data science. Výzkumně se věnuje především trhům s kryptoaktivy. V roce 2020 se ve svých 35 letech stal nejmladším profesorem společenských věd na UK.
Volby o funkci rektora proběhnou koncem října. Kandidát musí získat 36 hlasů senátorů akademického senátu ze sedmi desítek. V tuto chvíli se o funkci hlásí tři lidé: kromě zmíněné Králíčkové a Zimy je to ještě František Zahálka z tělovýchovné fakulty. Ten ale nemá téměř žádnou šanci a dosud se většina fakult rozhodovala mezi zmíněnými dvěma kandidáty.
„My jsme se rozhodli, ze podpoříme Jiřího Zimu, protože ho považujeme za kvalitního kandidáta a také se nám nelíbí některé události z posledních měsíců, například komunikace kolem odměn nebo řešení některých personálních otázek. Bohužel tyto události vytvářejí negativní mediální obraz celé univerzity,“ říká děkan Právnické fakulty Radim Boháč. Právě jejich kolega, někdejší prorektor pro akademické kvalifikace Univerzity Karlovy Jan Kuklík, nedávno rezignoval a z vedení univerzity odešel. Byl to v krátkém sledu již třetí člověk, který kolegium opustil.
Důvodem byly mimo jiné i kauzy, o které se zajímá policie. Například zakázky na zabezpečení Univerzity Karlovy po tragické střelbě z prosince 2023. Ty dostal na starost člen kolegia Otomar Sláma, jehož firma pak zároveň získala zakázku na zabezpečení univerzity.
A velkým tématem na celé univerzitě byly také informace o vysokých odměnách vedení.
