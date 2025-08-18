Už sedm týdnů je v provozu registr lobbování, kde si lidé budou moci vyhledat, kdo se jaký zákon pokusil ovlivnit a koho kvůli tomu kontaktoval. Jenže databáze, kterou zprovoznilo ministerstvo spravedlnosti, má zatím řadu nedostatků. Kromě pomalého naplňování jmény je to velmi obtížné vyhledávání – chybí třeba abecední seznam lobbistů či lobbovaných. Aby šlo něco vyhledat, je potřeba znát jméno konkrétní osoby.
Na rozdíl například od jeho evropské obdoby, Rejstříku transparentnosti, který má na svých stránkách Evropská unie. V něm každý může vyhledávat v rejstříku jmen i firem. Každý lobbista i organizace tam má nejen schůzky, které absolvoval, ale také detailní přehled oblastí, kterými se zabývá.
