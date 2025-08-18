Půlhodinová jednorázová jízdenka na MHD v Praze od ledna zdraží z 30 na 39 korun, v případě nákupu přes aplikaci Lítačka na 36 korun. Dnes to schválili pražští radní spolu s materiálem o zdražení jízdného v Pražské integrované dopravě (PID) mezi Středočeským krajem a Prahou, které iniciovalo vedení kraje. Původní návrh zdražení i v pražské MHD nezahrnoval, prosadil ho radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS). Piráti byli proti. Radní také schválili původní návrh zdražení cest mezi metropolí a jejím okolím, podle kterého se od ledna u jednorázových jízdenek cena pro dojíždějící zvedne až o 30 procent, u časových pak až o čtvrtinu.
"Mění se pouze jednorázové jízdenky, které z větší části používají turisté," uvedl Kovářík. Devadesátiminutová jednorázová jízdenka zdraží ze 40 na 50 korun, při nákupu přes aplikaci Lítačka na 46 korun.
Proti zdražení na území metropole se postavili Piráti, kteří mají dopravu v gesci. "Není správná doba na zdražování," uvedl předseda pirátského zastupitelského klubu a radní Daniel Mazur.
