Že je čtení knih prospěšné, se ví už odpradávna. Nyní se však nejen odborná literatura, ale také romány nebo pohádky začínají cíleně využívat jako téměř léčebný prostředek. Dospělým i dětem může výběr správné knihy v kombinaci s následnou reflexí pomoci překonat řadu složitých situací, jako je třeba dospívání či rozvod. V Česku stále málo známou biblioterapii využívají psychologové, ale s knihami jako podporou duševního zdraví dětí mohou pracovat i učitelé nebo rodiče.
Co se dočtete dál
- Jak biblioterapie probíhá a čím pomáhá.
- Kde hledat tipy na knihy pro konkrétní problémy, životní situace či věk dětí.
- Jak může terapie čtením pomáhat ve školách.
