Česká pošta odvrací žaloby zaměstnanců v regionech, kteří si stěžovali, že jejich kolegové v Praze mají výrazně vyšší mzdy. Vlnu takových sporů před třemi roky rozpoutal případ dvou řidičů z Moravy, v jejichž případě soudy poště přikázaly, ať jim doplatí mzdu na úroveň jejich pražských kolegů. Zákoník práce totiž podle nich nařizuje, že za stejnou práci, respektive práci stejné hodnoty, má být stejná odměna. A to bez ohledu na to, že v metropoli jsou životní náklady i průměrná mzda výrazně vyšší. Tento názor před třemi lety potvrdily i Nejvyšší a Ústavní soud, na které se pošta obrátila.
S požadavkem, aby poště nařídil doplatit jejich mzdy na úroveň pražských kolegů, se vzápětí na soud obrátily dvě stovky jejích zaměstnanců. Ti už ale tak úspěšní nejsou. Počátkem července prohrál pravomocně žalobu první z nich – řidič z Pardubic Miloš V. Toto úterý pak soud pravomocně zamítl žalobu dalších tří – dvou řidičů z Brna a úřednice přepážky v Podbořanech.
